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VK купила права на долгосрочную аренду Дома «Зингера» в Петербурге

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

VK приобрела 100% акций ЗАО «Зингер», которое владеет долгосрочными правами аренды в Доме «Зингера» в центре Петербурга. Штаб-квартира «ВКонтакте» располагается там с 2010 года.

«Сделка позволит оптимизировать расходы и защитить экономические интересы компании», — говорится в сообщении на сайте VK. По данным «Делового Петербурга», сделка обошлась в 2,3 млрд рублей.

Здание полностью перешло под контроль VK. Договор аренды компании «Зингер» на постройку на Невском проспекте был заключен с властями Петербурга в 1999 году, срок его действия — 49 лет.

В беседе с «Деловым Петербургом» брокеры отметили высокую цену и уникальность объекта, которому на рынке нет аналогов. Собеседники издания предположили, что все офисные помещения в Доме «Зингера» в итоге отойдут под офис VK.

Помимо штаб-квартиры «ВКонтакте» в Доме «Зингера» располагаются магазин «Дом книги» и кафе René.

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