VK купила права на долгосрочную аренду Дома «Зингера» в Петербурге

VK приобрела 100% акций ЗАО «Зингер», которое владеет долгосрочными правами аренды в Доме «Зингера» в центре Петербурга. Штаб-квартира «ВКонтакте» располагается там с 2010 года.
Здание полностью перешло под контроль VK. Договор аренды компании «Зингер» на постройку на Невском проспекте был заключен с властями Петербурга в 1999 году, срок его действия — 49 лет.
В беседе с «Деловым Петербургом» брокеры отметили высокую цену и уникальность объекта, которому на рынке нет аналогов. Собеседники издания предположили, что все офисные помещения в Доме «Зингера» в итоге отойдут под офис VK.
Помимо штаб-квартиры «ВКонтакте» в Доме «Зингера» располагаются магазин «Дом книги» и кафе René.