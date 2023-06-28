Встречи с писателями и иммерсивные спектакли: в столице пройдет фестиваль «Усадьбы Москвы»

1 июля в столице дебютирует летний фестиваль «Усадьбы Москвы», который объединит 15 исторических площадок практически 300 культурными мероприятиями. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Все активности фестиваля будут проходить по выходным дням вплоть до 30 сентября. Его площадками станут музей-заповедник «Царицыно», Петровский путевой дворец, усадьбы Остафьево, Свиблово, Воронцово и другие столичные усадьбы.
Открытие состоится уже в ближайшие выходные в усадьбах Кусково и Измайлово. В первой 1 июля покажут иммерсивный спектакль «Закулисье усадебного театра» и организуют тематический пикник «Традиции пикников: от царской России до наших дней». Во второй 2 июля прочитают лекцию об истории места, пригласят поучаствовать в мастер-классе по изготовлению украшений и посмотреть интерактивный спектакль молодых артистов о жителях Москвы XVIII века.
9 июля фестиваль примет усадьба Влахернское-Кузьминки. Там пройдет лекция о классицизме в архитектуре, а также состоится экскурсия-аудиоспектакль «Воспоминания об усадьбе», участники которой пройдут по старинному имению Голицыных. Гостям расскажут, какие блюда подавали к столу в домах известных русских писателей, а завершит день турнир по петанку.
15 июля в Царицыно организуют обзорную экскурсию, открытый урок «Старые правила делового общения: как писали письма в XIX веке» и иммерсивные представления «Русская готика Баженова». На следующий день в Коломенском пройдут литературные чтения под открытым небом — прозвучат отрывки из «Повестей Белкина» Александра Пушкина.
Заммэра столицы Наталья Сергунина отмечает, что в течение всего лета в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» будут проходить экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки.