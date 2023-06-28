Встречи с писателями и иммерсивные спектакли: в столице пройдет фестиваль «Усадьбы Москвы»

Открытие состоится уже в ближайшие выходные в усадьбах Кусково и Измайлово. В первой 1 июля покажут иммерсивный спектакль «Закулисье усадебного театра» и организуют тематический пикник «Традиции пикников: от царской России до наших дней». Во второй 2 июля прочитают лекцию об истории места, пригласят поучаствовать в мастер-классе по изготовлению украшений и посмотреть интерактивный спектакль молодых артистов о жителях Москвы XVIII века.