В России планируют отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности

«Многие видели душераздирающие ролики в соцсетях, когда пенсионеры или нуждающиеся люди ждут у помойки рядом с супермаркетом, когда туда выбросят продукты с истекающим сроком годности. Причем грузчики всегда именно выбрасывают эту еду и только тогда разрешают людям уже из контейнера ее забирать. Таким образом ежегодно утилизируется 7 млн тонн продуктов на сумму свыше 1,6 трлн рублей», — заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.