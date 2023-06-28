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В России планируют отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:57

В Госдуме планируют отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности при условии, что они будут отданы населению бесплатно. Об этом пишут «Известия».

Законопроект с поправками в Налоговый кодекс был подготовлен фракцией ЛДПР. В пояснительной записке говорится, что на этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания составляют около пятой части объема их производства.

В документе подчеркивается, что законопроект одновременно решает проблему последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп. В Госдуме предлагают исключить из списка продукции, которая будет передаваться бесплатно, продукты детского и диетического питания, а также алкоголь.

«Многие видели душераздирающие ролики в соцсетях, когда пенсионеры или нуждающиеся люди ждут у помойки рядом с супермаркетом, когда туда выбросят продукты с истекающим сроком годности. Причем грузчики всегда именно выбрасывают эту еду и только тогда разрешают людям уже из контейнера ее забирать. Таким образом ежегодно утилизируется 7 млн тонн продуктов на сумму свыше 1,6 трлн рублей», — заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

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Станислав Наумов
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