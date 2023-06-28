Верховный суд разрешил считать отмыванием денег перевод биткоинов в рубли

Верховный суд России отменил оправдательный приговор, вынесенный первой инстанцией, по делу о легализации биткоинов. Суд не согласился, что конвертация биткоинов в рубли и распределение их по банковским картам не считается отмыванием, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы дела.
Фигурант дела производил мефедрон и получал оплату за него криптовалютой, которую затем переводил в рубли и раскидывал по картам и счетам дочери свой сожительницы. Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном обороте наркотиков, но по делу о легализации биткоинов оправдал.
Прокуратура не согласилась с этим и обратилась в Верховный суд. В ведомстве сочли, что обвиняемый вывел в легальный оборот 8 млн рублей, пользуясь технологиями, которые позволили ему избежать банковского контроля и возможности установления владельца счетов.
В Верховном суде решили, что финансовые операции, которые проводил обвиняемый, «маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения», при этом фигурант умышленно пытался легализовать средства. Там добавили, что ответственность по уголовной статье о легализации преступных доходов (174.1 УК) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом».
По решению Верховного суда дело направили на новое рассмотрение.
Еще в 2019 году ВС постановил, что статьи о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту. Однако суд впервые вынес определение об отмывании биткоинов.
Согласно декабрьскому исследованию института Huobi, криптовалютой владеют 14,6 млн россиян, что составляет 10,1% от всего населения страны. По числу посещений криптообменных бирж РФ занимает третье место — на ее долю приходится 6,1%.