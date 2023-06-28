Верховный суд разрешил считать отмыванием денег перевод биткоинов в рубли

В Верховном суде решили, что финансовые операции, которые проводил обвиняемый, «маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения», при этом фигурант умышленно пытался легализовать средства. Там добавили, что ответственность по уголовной статье о легализации преступных доходов (174.1 УК) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом».