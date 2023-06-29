«Мечта любого, кто когда‑либо терял собаку»: семья случайно встретилась с питомцем, которого украли

Тиктокерка Ариэль Томпсон опубликовала трогательную историю, которая произошла в семье ее мужа. Пять лет назад у них украли собаку, и с тех пор они о ней ничего не слышали и уже потеряли надежду вновь ее увидеть. Но однажды мужчина взглянул в ноутбук Томпсон, когда она работала, и вдруг попросил приблизить изображение животного — его зацепила очень знакомая мордочка. Они сравнили фотографии пропавшей собаки и той, чья фотография должна была вот-вот появиться на сайте приюта. После этого сомнений практически не оставалось — это был один и тот же питомец. Живая встреча это подтвердила: пушистая малышка прильнула к хозяину, по всей видимости, узнав его.
Но самая трогательная часть ролика оказалась в конце. Муж Томпсон и его сестра усыновили собаку, но их мама не могла при этом присутствовать — она лежала в больнице и вообще не знала о происходящем. Потому сюрприз для нее устроили онлайн, показав возвращенного члена семьи по видеосвязи. Та немедленно заплакала, закрывая рукой лицо от шока.
Зрители не скрывают, что тоже прослезились от этой истории: «Просто рыдаю, они нужны другу другу. Нравится, как необыкновенно иногда складывается жизнь». Многие от всего сердца радуются за всех участников: «Это мечта любого, кто когда‑либо терял собаку. Вы такие счастливые, ребята», — гласит самый популярный комментарий под роликом.