«Мечта любого, кто когда‑либо терял собаку»: семья случайно встретилась с питомцем, которого украли

Тиктокерка Ариэль Томпсон опубликовала трогательную историю, которая произошла в семье ее мужа. Пять лет назад у них украли собаку, и с тех пор они о ней ничего не слышали и уже потеряли надежду вновь ее увидеть. Но однажды мужчина взглянул в ноутбук Томпсон, когда она работала, и вдруг попросил приблизить изображение животного — его зацепила очень знакомая мордочка. Они сравнили фотографии пропавшей собаки и той, чья фотография должна была вот-вот появиться на сайте приюта. После этого сомнений практически не оставалось — это был один и тот же питомец. Живая встреча это подтвердила: пушистая малышка прильнула к хозяину, по всей видимости, узнав его.