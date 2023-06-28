Из мягких игрушек, тапок и подарочной упаковки: бобренок-сирота строит в квартире плотины

Мурако приютила в своем доме трех бобров: помимо Сойер там живут Гек и Финн. Все они осиротели в разное время, и специалистка ухаживает за ними, чтобы однажды отпустить окрепших грызунов в дикую природу. Именно поэтому важно дать им возможность практиковать инстинктивное поведение. «Сойер — единственная в своем роде. Очень своевольная и, как бы безумно это ни звучало, смышленая, — рассказывает исследовательница. — Я вырастила Сойер, кормя ее из бутылочки в доме, а затем познакомила ее с Геком и Финном, которые немного старше». По ее словам, необычные питомцы много времени проводят на улице, но иногда заходят в дом.