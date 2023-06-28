Из мягких игрушек, тапок и подарочной упаковки: бобренок-сирота строит в квартире плотины

Бобры достаточно неуклюжи на суше, при этом очень уверенно чувствуют себя в воде. Поэтому, используя ветки, кору, камни и грязь, они строят плотины — благодаря этому образуется некое подобие пруда, где можно спрятаться от хищников. И этот инстинкт настолько силен, что грызуны готовы возводить плотины и хатки в любых обстоятельствах и из любых предметов.
Холли Мурако, которая занимается исследованиями в Океанариуме Миссисипи, опубликовала видео, где бобриха по кличке Сойер занимается обустройством человеческого жилья. Она тащит по коридору мягкие игрушки, одежду, искусственную елку, подарочную упаковку и тапки, складывая их в одну кучу и поправляя лапками и зубами. Изредка она останавливается, чтобы посмотреть на получившуюся конструкцию и оценить результат.
Мурако приютила в своем доме трех бобров: помимо Сойер там живут Гек и Финн. Все они осиротели в разное время, и специалистка ухаживает за ними, чтобы однажды отпустить окрепших грызунов в дикую природу. Именно поэтому важно дать им возможность практиковать инстинктивное поведение. «Сойер — единственная в своем роде. Очень своевольная и, как бы безумно это ни звучало, смышленая, — рассказывает исследовательница. — Я вырастила Сойер, кормя ее из бутылочки в доме, а затем познакомила ее с Геком и Финном, которые немного старше». По ее словам, необычные питомцы много времени проводят на улице, но иногда заходят в дом.
Видео появилось на ютубе еще полгода назад, но на прошлой неделе его стали активно обсуждать в русскоязычном сегменте твиттера. Мохнатому трудяге желают успехов, хозяевам — терпения. А некоторые пользователи предлагают Мурако порадоваться, что Сойер еще не научилась открывать кран в ванной.