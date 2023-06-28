Южнокорейцы станут на один-два года моложе из‑за перехода на международную систему подсчета возраста

Южная Корея откажется от своего традиционного метода подсчета возраста и перейдет на международный стандарт. Это приведет к снижению возраста жителей на один-два года в официальных документах, сообщает агентство Yonhap.
Согласно корейской традиционной системе, человеку исполняется один год в день его рождения, а в первый день нового года к его возрасту прибавляется еще один. К примеру, если человек родился в канун Нового года, то 1 января ему уже исполняется два.
Это самая распространенная в Южной Корее система подсчета возраста. Кроме нее и международной есть и еще одна — смешанная. Она добавляет первый год к возрасту человека в первый день нового года.
Сейчас международный стандарт будет применяться во всех административных и судебных сферах за исключением призыва на военную службу, зачисления в школу, достижения возраста, при котором разрешено покупать алкоголь и табак.
В Министерстве законодательства республики рассчитывают, что изменения значительно сократят социальные издержки, возникавшие из‑за использования нескольких систем подсчета.
Введение единой возрастной системы было одним из предвыборных обещаний президента Юн Сок Ёля. Парламент Южной Кореи проголосовал за соответствующие поправки в декабре.