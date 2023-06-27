Организаторы фестиваля инди-музыки Motherland, который пройдет в Москве 8 июля, объявили финальный лайнап. В него вошли более 25 артистов и коллективов, в том числе — Тося Чайкина.
Чайкина станет одним из хедлайнеров фестиваля. Помимо нее, на Motherland выступят «Щенки», «Комсомольск», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Palc, Kedr Livansky, «Васса Железнова», «Сруб», Charlie Garnet, «Бонд с кнопкой», «Зной».
Также в лайнап войдут «Лампабикт», «Сестры», «Досвидошь», «Хмыров», «Конец солнечных дней», Дарья Виардо, «Созвездие Отрезок», «Деревянные киты», «Диктофон», Hehehe, «Другдиджея», «Номер скрыт», Паша Жданов, Idst, «Дочь», «Несладко.
В 2023 году Motherland пройдет на двух столичных площадках — «VK Музыка Summer Stage» и Mutabor. Организаторы обещают гостям фестиваля жанровое разнообразие — «от инди-рока и попа до джаза, фолка, пост-панка и абстрактного хип-хопа».
На мероприятии будут работать как летние, так и крытые сцены, а также маркет. Посетителям предложат напитки в барах, еду и развлечения. Купить билеты на фестиваль можно на «Афише».