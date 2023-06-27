Звезда сериала «Неортодоксальная» Шира Хаас снимется в психологической драме «Ночная терапия»

«Редко когда при прочтении сценарий сразу находит отклик, как это случилось с „Ночной терапией“. Его оптимизм, уникальный взгляд на жизни и присущее ему послание о силе восстановления в сочетании с острым текстом и неотразимыми персонажами четко выделяют его как наш следующий мировой хит», — заявил представитель yes Studios Шарон Леви.