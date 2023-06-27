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Звезда сериала «Неортодоксальная» Шира Хаас снимется в психологической драме «Ночная терапия»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:18

Звезда сериала «Неортодоксальная» Шира Хаас снимется в израильском сериале «Ночная терапия». Об этом сообщил Deadline.

Психологическая драма расскажет о психологе арабского происхождения, который пытается растить своих двоих детей после самоубийства своей жены-еврейки. Съемки шоу уже начались.

Ими руководит режиссер Габриель Библиовиц. Автором идеи сериала и сценаристом проекта выступил Раанан Каспи. Хаас в шоу достанется роль компьютерного гения, которая редко покидает свой дом.

Помимо Хаас в «Ночной терапии» снимется ее партнер по «Неортодоксальной» Юсеф Свейд, также известный по «Игре престолов». Он сыграет Луи, решившего принимать пациентов по ночам после смерти супруги.

Кроме того, в актерский состав сериала войдут Люси Айуб, Яков Зада Даниель и Фирас Нассар (все — «Фауда»). Разработкой проекта займутся Eight Productions и yes Studios. в лице Дафны Даненберг, Авирама Авраама и Бенни Менаша.

«Редко когда при прочтении сценарий сразу находит отклик, как это случилось с „Ночной терапией“. Его оптимизм, уникальный взгляд на жизни и присущее ему послание о силе восстановления в сочетании с острым текстом и неотразимыми персонажами четко выделяют его как наш следующий мировой хит», — заявил представитель yes Studios Шарон Леви.

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