Звезда сериала «Неортодоксальная» Шира Хаас снимется в психологической драме «Ночная терапия»

Звезда сериала «Неортодоксальная» Шира Хаас снимется в израильском сериале «Ночная терапия». Об этом сообщил Deadline.
Психологическая драма расскажет о психологе арабского происхождения, который пытается растить своих двоих детей после самоубийства своей жены-еврейки. Съемки шоу уже начались.
Ими руководит режиссер Габриель Библиовиц. Автором идеи сериала и сценаристом проекта выступил Раанан Каспи. Хаас в шоу достанется роль компьютерного гения, которая редко покидает свой дом.
Помимо Хаас в «Ночной терапии» снимется ее партнер по «Неортодоксальной» Юсеф Свейд, также известный по «Игре престолов». Он сыграет Луи, решившего принимать пациентов по ночам после смерти супруги.
Кроме того, в актерский состав сериала войдут Люси Айуб, Яков Зада Даниель и Фирас Нассар (все — «Фауда»). Разработкой проекта займутся Eight Productions и yes Studios. в лице Дафны Даненберг, Авирама Авраама и Бенни Менаша.
«Редко когда при прочтении сценарий сразу находит отклик, как это случилось с „Ночной терапией“. Его оптимизм, уникальный взгляд на жизни и присущее ему послание о силе восстановления в сочетании с острым текстом и неотразимыми персонажами четко выделяют его как наш следующий мировой хит», — заявил представитель yes Studios Шарон Леви.