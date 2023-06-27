Ученые выяснили, что древняя акула мегалодон была теплокровной

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что древняя гигантская акула мегалодон была теплокровной. Об этом сообщил журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Исследователи изучили образцы зубов вымершей около 3,6 млн лет назад акулы. Изотопы зубной эмали мегалодона указали на то, что температура тела гигантской рыбы была выше температуры окружавшей ее воды.
Температура современных акул практически не отличается от температурных показателей океана. Однако тело мегалодона было примерно на семь градусов Цельсия теплее воды, что позволяет классифицировать его как теплокровное существо.
При этом система генерации тепла у мегалодонов, как и у акул, отличается от той, которая есть у млекопитающих. У последних за теплорегуляцию отвечает гипоталамус. Акулы же накапливают тепло, вырабатываемое мышцами.
Ученые предполагают, что именно теплокровность мегалодона могла привести к его вымиранию. Древняя акула жила в период глобального похолодания, следовательно, мегалодону требовалось слишком много пропитания, чтобы поддерживать повышенную температуру тела.