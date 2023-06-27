В Каталонии женщины смогут ходить топлес в общественные бассейны

Правительство испанской Каталонии приказало местной мэрии разрешить женщинам находиться топлес в общественных бассейнах, сообщает Би-би-си.
Ходить топлес в Каталонии позволяет закон о равенстве 2020 года, но некоторые муниципальные бассейны предотвращают эту практику. Каталонское правительство призвало местные власти пресечь любую форму дискриминации.
На частные запреты для женщин быть топлес жаловались местные активисты. В департаменте каталонского правительства по вопросам равенства и феминизма заявили, что подобные запреты дискриминируют часть населения и нарушают свободный выбор человека в отношении своего тела.
Там также отметили, что должно быть разрешено грудное вскармливание и ношение купальных костюмов для всего тела, включая мусульманские «буркини». За нарушения районным администрациям грозят штрафы на сумму до 500 тыс. евро.
Глобальный гид по загоранию топлес и нагишом включает в «зеленую зону» 39 стран — там находиться на пляжах без купальника не запрещено ни законами, ни общественной моралью. Большая часть Европы, включая Испанию, Грецию, Францию и Великобританию, входят в эту зону. Россию эксперты пометили красным, заявив, что там загорать топлес или нагишом строго запрещено.