В Каталонии женщины смогут ходить топлес в общественные бассейны

Глобальный гид по загоранию топлес и нагишом включает в «зеленую зону» 39 стран — там находиться на пляжах без купальника не запрещено ни законами, ни общественной моралью. Большая часть Европы, включая Испанию, Грецию, Францию и Великобританию, входят в эту зону. Россию эксперты пометили красным, заявив, что там загорать топлес или нагишом строго запрещено.