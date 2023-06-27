«Покемон», «Наруто» и «Соник»: по каким франшизам чаще всего рисуют порно в интернете

Кроме этого, u/sugnimmingus заинтересовался, какие персонажи больше других любят порноимиджборды. По статистике Rule 34, получилось, что чаще всего пользователи публикуют творения, посвященные героине Final Fantasy VII Тифе Локхарт. На второй строчке оказалась лошадка Твайлайт Спаркл, а на третьей — шакалообразный покемон Лукарио. Полную таблицу можно увидеть здесь.