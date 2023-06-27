«Покемон», «Наруто» и «Соник»: по каким франшизам чаще всего рисуют порно в интернете

Пользователь Reddit u/sugnimmingus в исследовательских целях решил выяснить, по какой франшизе в сети чаще всего рисуют эротические и порноизображения. Свои находки он опубликовал на форуме r/dataisbeautiful.
В качестве источников для статистики он выбрал два популярнейших ресурса — Rule 34 и Sankaku Channel. Первый известен как самый большой хаб NSFW-картинок в западном интернете, а второй пользуется популярностью в Азии.
Итоговые цифры он получил путем простого сложения результатов на обоих сайтах. Также важно, что в него не попадают аудиофайлы, фанфики и другие формы контента.
По методике реддитора получилось, что наиболее популярной франшизой у порнографов стал «Покемон». Это лидерство с огромным отрывом: на двух имиджбордах нашлось чуть меньше полумиллиона изображений.
Следом за «карманными монстрами» идут персонажи мультсериала «My Little Pony». Всего пользователи загрузили немногим больше 200 тыс. картинок с этим тегом.
Тройку замкнули герои серии скролл-шутеров и файтингов Touhou Project. Эти игры пользуются популярностью на Востоке, и кроме 20 оригинальных тайтлов для нее есть и море фанатских проектов.
В топ-10 также вошли «Наруто», «Соник», серия игр Final Fantasy, аниме-франшиза Fate, персонажи комиксов DC, серии японских тактических RPG Fire Emblem, а также MOBA-игры League of Legends. В галерее представлен топ-50, а оригинальная таблица включает 100 различных тайтлов.
Кроме этого, u/sugnimmingus заинтересовался, какие персонажи больше других любят порноимиджборды. По статистике Rule 34, получилось, что чаще всего пользователи публикуют творения, посвященные героине Final Fantasy VII Тифе Локхарт. На второй строчке оказалась лошадка Твайлайт Спаркл, а на третьей — шакалообразный покемон Лукарио. Полную таблицу можно увидеть здесь.
На Sankaku Channel безоговорочным лидером оказалсь вокалоид Мику Хацунэ. Вторую и третью позиции заняли персонажи Touhou Project Рейму Хакурей и Мариса Кирисаме. Персонажи этой франшизы здесь занимают 6 место в верхней десятке.
Более известная на Западе героиня аниме Fate Артурия Пендрагон — на четвертой строчке, а единственный парень в топ-10 Наруто Удзумаки стал лишь девятым. Полную таблицу можно посмотреть тут.