В России робот закупается в магазинах и кафе. Посмотрите на реакцию местных жителей

Однако один все же решается подойти и заглянуть в бокс, в котором была записка «шаурма с креветками» и 500 рублей. Он забирает из бокса все, что там было, а затем возвращается с чеком и сдачей. Пока шаурма готовится, робот и человек передразнивают друг друга.