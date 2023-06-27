В России робот закупается в магазинах и кафе. Посмотрите на реакцию местных жителей

На ютубе стал набирать популярность российский канал @SandwichCar. На нем опубликовано всего 15 роликов, которые суммарно посмотрели 32 млн раз.
В своих видео блогер отправляет робота на дистанционном управлении в магазины и заведения с деньгами и запиской, что необходимо купить. Прикрепленная к роботу камера снимает реакцию местных жителей, которые пытаются помочь «машинке-сэндвичу» (так ласково ее называет хозяин).
Самым популярным видео на канале стал ролик с покупкой бургера с курицей — 8,1 млн просмотров. В нем робот с запиской и деньгами подъезжает к мужчине у фуд-трака, и тот без колебаний помогает «машинке-сэндвичу» с покупкой.
Во втором по популярности видео робот отправляется в кафе за шаурмой с креветками, преодолевая перед этим пешеходный переход. По приезде в заведение чудо-машина пугает сотрудников, которые пытаются спрятаться от нее в подсобке.
Однако один все же решается подойти и заглянуть в бокс, в котором была записка «шаурма с креветками» и 500 рублей. Он забирает из бокса все, что там было, а затем возвращается с чеком и сдачей. Пока шаурма готовится, робот и человек передразнивают друг друга.
В другом видео «машинка-сэндвич» вновь отправляется за бургером с курицей. Однако на этот раз маленькому роботу не хотят помогать: сначала дети смеются, пытаясь засунуть в бокс салфетку, а затем мужчина много раз отказывает. Спустя время роботу все же везет — ему на помощь приходит сотрудник бургерной.
Вообще герои роликов чаще всего стараются помогать роботу. Например, в продуктовом магазине мужчина пытался помочь машинке купить молоко, показывая ей бутылки разной жирности и цены. Когда стало ясно, что на выбранные напитки не хватает денег, мужчина показал жестом, что это не проблема, и принес молоко подешевле.
В другом магазине роботу всем магазином пытались купить сырки. При виде «машинки-сэндвича» продавщица за прилавком растерялась, но мужчина в очереди выручил ее, проведя разговор с роботом: «Творожный сырок? Да? Четыре? Ага, всё. 500 рублей, даете туда сдачу, и он уедет. Да эта тема стара как мир».
Возле фуд-трака неравнодушные пытались помочь роботу спрятаться от дождя.
А во время поездки за молочными сосисками посетители магазинчика придерживали роботу двери.
Однако есть и те, кто хочет поживиться на беззащитном роботе. Так, подросток пытался вытащить из бокса айфон, который «машинка-сэндвич» везла после замены защитного стекла.