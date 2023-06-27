В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с зарплатой меньше 30 тыс. рублей в месяц

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) для россиян, которые зарабатывают менее 30 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС, получивший в распоряжение копию документа и пояснительную записку к нему.