В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с зарплатой меньше 30 тыс. рублей в месяц

Авторы проекта считают, что такое решение позволит гражданам сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни. А увеличение семейного бюджета поспособствует экономическому росту страны, считают в ЛДПР.
Либерал-демократы уточняют, что порог в 30 тыс. рублей оптимален для отмены НДФЛ. Эта сумма почти в два раза превышает МРОТ, поэтому такая мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».
Если Госдума примет законопроект, нулевая ставка НДФЛ для россиян с зарплатой меньше 30 тыс. рублей в месяц начнет действовать с 1 января 2024 года.
Отмечается, что принятие законопроекта потребует дополнительных бюджетных средств, однако точный объем затрат пока не указан, поскольку депутатам ЛДПР неизвестно число граждан, чья заработная плата не превышает 30 тыс. рублей.
Законопроекты, для реализации которых необходимо дополнительное бюджетное финансирование, должны вноситься в Госдуму с отзывом кабмина. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже направил законопроект в правительство на отзыв.