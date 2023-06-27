Оливия Родриго выпустит альбом «Guts» 8 сентября

Оливия Родриго анонсировала свой второй альбом. Он будет называться «Guts» и выйдет 8 сентября. Пост с заявлением появился в ее твиттере.
Также она объявила, что первый сингл с него, «Vampire», появится на стриминговых площадках в эту пятницу 30 июня. Его продюсером стал Дэниел Нигро, он же работал и над другими песнями пластинки.
«Для меня этот альбом — о боли взросления и попытке понять, кто я на данном этапе жизни. Мне кажется, что я стала старше на 10 лет между 18 и 20 годами — это был такой интенсивный период неловкости и перемен. Я думаю, что все это естественная часть взросления, и надеюсь, что релиз отразит это», — приводит слова Родриго из пресс-релиза издание Variety.
Поклонники с нетерпением ждали новой музыки от Родриго, которая почти не выпускала материал с момента выхода альбома «Sour» в мае 2021 года. За два года у нее появились только посвященная американскому Верховному Суду совместная песня с Лили Аллен, а также написанный артисткой в 5 лет трек «The Bels».
Благодаря душераздирающему дебютному синглу «Drivers License», который вышел, когда ей было всего 17 лет, Родриго стала известна как автор очень искренних песен.
«Sour» принес бывшей звезде Disney три «Грэмми» и заработал четыре «платины», а также дольше других дебютных альбомов XXI века задержался на первой строчке чарта Billboard 200.