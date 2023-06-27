Оливия Родриго выпустит альбом «Guts» 8 сентября

«Для меня этот альбом — о боли взросления и попытке понять, кто я на данном этапе жизни. Мне кажется, что я стала старше на 10 лет между 18 и 20 годами — это был такой интенсивный период неловкости и перемен. Я думаю, что все это естественная часть взросления, и надеюсь, что релиз отразит это», — приводит слова Родриго из пресс-релиза издание Variety.