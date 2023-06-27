DLC для Atomic Heart выйдет 2 августа

Студия Mundfish назвала дату релиза DLC «Инстинкт истребления» для Atomic Heart. Дополнение появится в маркетплейсах 2 августа.
В DLC разработчики обещают продолжить историю оригинальной игры. Майор Петров отправится в путешествие по комплексу «Менделеев» и окружающим болотам. Также игроки узнают больше об ремшкафе «Элеоноре», познакомятся с загадочным персонажем и встретят уже знакомых героев в неожиданных обстоятельствах.
Ещё владельцы видеоигры столкнутся с новыми врагами, которые умеют менять форму, а также получат два вида оружия — «секатор» и «клушу». К тому же перчатка главного героя получит способность «техно-стазис», с которой можно манипулировать временем.
Кроме этого, 26 июня Mundfish выпустили бесплатное обновление для основной игры, в котором добавили режим «Новая игра+». «В самом сложном режиме игры игрокам понадобятся все их ранее разблокированные навыки и арсенал, чтобы справиться с самыми сильными врагами Atomic Heart, которые когда‑либо появлялись в игре, благодаря их новым специфическим сопротивлениям и эффектам атаки, которые будут отражаться в различных цветах ауры врагов», — комментируют новвоведение разработчики
В конце прошлой недели «Atomic Heart» также получила большую скидку в Steam и VK Play. Стандартное издание игры подешевело на 34%, а «Золотое» и «Премиум» — на 40%. Обладатели последних двух получат DLC бесплатно, как ещё 3 следующих дополнения.
В начале июня стало известно, что Mundfish уже планируют продолжение шутера. По словам главы студии Роберта Багратуни, во втором Atomic Heart будет больше элементов RPG-игр.