DLC для Atomic Heart выйдет 2 августа

Кроме этого, 26 июня Mundfish выпустили бесплатное обновление для основной игры, в котором добавили режим «Новая игра+». «В самом сложном режиме игры игрокам понадобятся все их ранее разблокированные навыки и арсенал, чтобы справиться с самыми сильными врагами Atomic Heart, которые когда‑либо появлялись в игре, благодаря их новым специфическим сопротивлениям и эффектам атаки, которые будут отражаться в различных цветах ауры врагов», — комментируют новвоведение разработчики