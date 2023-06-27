Гитару Тейлор Свифт продали за 120 тыс. долларов на благотворительном аукционе

Американский кантри-музыкант и основатель фонда помощи больным раком Тоби Кит сообщил, что на одном из его последних благотворительных аукционов с молотка ушла гитара, подписанная Тейлор Свифт. За нее заплатили 120 тыс. долларов, пишет Billboard.
Собранные средства будут перечислены в OK Kids Korral — основанный Китом пансион, где живут больные раком дети и их родители. Это место с зонами, ориентированными на особые потребности детей с онкологией, а также с локациями, где они могут просто расслабиться и отвлечься от проблем.
На аукционе 2023 года Тоби Кит отметил, что в следующем году OK Kids Korral уже будет праздновать свое десятилетие. По его словам, планируется масштабное мероприятие. Фонд и так получает огромную поддержку, но ее нужно еще больше, чтобы пансион смог содержать 300 семей в год.
В общей сложности на аукционах в этом году Киту удалось выручить рекордные 1,8 млн долларов. Помимо гитары Тейлор Свифт, на нем продавались рыбалка и личный ужин с Тоби Китом, автографы Тима МакГро, Гарта Брукса и других звезд кантри-сцены, памятные вещи квотербека НФЛ Джо Барроу и звезды НБА Стефена Карри и многое другое.