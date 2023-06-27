Гитару Тейлор Свифт продали за 120 тыс. долларов на благотворительном аукционе

На аукционе 2023 года Тоби Кит отметил, что в следующем году OK Kids Korral уже будет праздновать свое десятилетие. По его словам, планируется масштабное мероприятие. Фонд и так получает огромную поддержку, но ее нужно еще больше, чтобы пансион смог содержать 300 семей в год.