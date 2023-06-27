Матрас на задних сиденьях, кот и собака: девушка почти год живет в «тесле», путешествуя по Америке

Еще несколько лет назад Стефани Вировец была уверена, что не покинет свой родной город в канадской провинции Альберта. Она даже купила квартиру, считая ее хорошей инвестицией. Но, прожив там всего несколько недель, девушка поняла, что «совершила огромную ошибку». «Я сильно беспокоилась, мне совершенно не нравилось жить в таком большом пространстве одной. Мне это просто не подходило», — вспоминает она. При этом Вировец была близка концепция жизни в фургоне, и она попробовала пожить в своем Mitsubishi. Через неделю она вернулась в квартиру, чтобы собрать вещи.
Девушка уволилась с работы, начала сдавать недвижимость и окончательно переселилась в автомобиль — в Tesla Model Y, который ей подарил бывший парень. Теперь она уже девять месяцев путешествует по Канаде и США, но делает это не одна, а со своими питомцами — собакой по кличке Сноу и котом Финли.
В отличие от специальных фургонов, эта модель машины не предназначена для того, чтобы в ней жили, но Вировец постаралась максимально комфортно обустроить свой быт. На заднем сиденье — большой матрас для сна, а в передней части путешественница хранит «предметы первой необходимости». Например, батарею для разогревания чайника или зарядки телефона, еду и воду для себя и питомцев.
Своей ванной комнаты у Вировец нет, поэтому она заранее планирует, когда ей нужно будет заехать в общественную. Стирку тоже надо продумывать — одежда сушится на улице, и нужно подождать, прежде чем вновь отправиться в путь.
Для девушки важно, чтобы Сноу и Финли были счастливы, и она готова была ради них вернуться к прежним условиям. Но пока она лишь видит, насколько они довольны. «Мы проводим большую часть времени на свежем воздухе, поэтому у них есть масса времени для приключений. Они, вероятно, гуляют чаще, чем другие домашние животные, которых я знаю», — говорит Вировец.
Путешествуя по континенту, энтузиастка заметила, как часто люди удивляются ее образу жизни и задают множество вопросов. Тогда она завела тикток, куда стала выкладывать ролики о своих дорожных буднях и делиться передвижениями. «Моя общая цель — показать людям, что не существует единого образа жизни, которого должны придерживаться все», — объясняет она.