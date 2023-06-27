Матрас на задних сиденьях, кот и собака: девушка почти год живет в «тесле», путешествуя по Америке

Еще несколько лет назад Стефани Вировец была уверена, что не покинет свой родной город в канадской провинции Альберта. Она даже купила квартиру, считая ее хорошей инвестицией. Но, прожив там всего несколько недель, девушка поняла, что «совершила огромную ошибку». «Я сильно беспокоилась, мне совершенно не нравилось жить в таком большом пространстве одной. Мне это просто не подходило», — вспоминает она. При этом Вировец была близка концепция жизни в фургоне, и она попробовала пожить в своем Mitsubishi. Через неделю она вернулась в квартиру, чтобы собрать вещи.