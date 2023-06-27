Банкиры в Москве и рыболовы Мурманска в среднем зарабатывают больше всех в России

В целом по стране за 2022 год средняя зарплата выросла на 14,1%, а за первый квартал 2023го — ещё на 2,6%. В денежном выражении зарплаты на 1 апреля 2023 года были в среднем на 8 тысяч рублей больше, чем на 1 января 2022-го (57 тысяч с учетом выплаты НДФЛ против 49 тысяч).