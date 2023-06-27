Банкиры в Москве и рыболовы Мурманска в среднем зарабатывают больше всех в России

Московские банкиры и мурманские рыбаки в среднем зарабатывают больше других профессий в России, показало исследование РИА «Новостей». Их аналитики составили рейтинг городов по зарплатам в различных отраслях.
На первом месте в нем вышла сфера банков и финансовых услуг в Москве, в 2023 году сотрудники там получали в среднем 227 тыс. рублей в месяц. Эксперты отмечают, что в столице в этой отрасли работают почти полмиллиона человек, то есть каждый месяц московские работники этой сферы получают суммарно зарплату более 100 миллиардов рублей.
Вторую позицию заняла сфера рыболовства, сельского и лесного хозяйства в Мурманске. Эти работники могут претендовать на зарплату в 200 тыс. рублей в месяц.
На третьей строчке — IT- и телеком-индустрия в Москве, занятые в ней граждане в среднем зарабатывают 192 тыс. рублей.
Близкую к ним зарплату получают рыбаки в Петропавловске-Камчатском — 190 тыс. рублей в месяц.
Следом за ними идут сотрудники добывающей отрасли в Сургуте, в среднем здесь можно претендовать на 177 тыс. рублей в месяц.
Занятые в «профессиональная и научной деятельности» (включает аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и прочее) москвичи могут зарабатывать около 166 тыс. рублей.
Рыболовы Владивостока в среднем могут зарабатывать 150 тыс. рублей.
Наконец, работники сферы энергетики в Сургуте в среднем получают 128 тыс. рублей.
Кроме 5 упомянутых городов в десятку городов с самыми высокими зарплатами в отраслях попали Красногорск, Магадан, Салехард, Санкт-Петербург и Анадырь.
Согласно исследованию, в 21 городе лучшая отрасль обеспечивает средние зарплаты выше 100 тысяч, при этом в 12 городах даже в третьей по доходности отрасли зарплаты зачастую превышают 100 тысяч, поэтому в этих городах людям с разной квалификацией и специальностью реально устроиться на высокую зарплату, считают эксперты.
В 15 городах России лучшая зарплата в индустрии может не достигать 55 тыс. рублей. На последних местах в рейтинге находятся Элиста, Киров, Саранск, Стерлитамак, Тамбов, Майкоп, Тольятти и Владикавказ.
В целом по стране за 2022 год средняя зарплата выросла на 14,1%, а за первый квартал 2023го — ещё на 2,6%. В денежном выражении зарплаты на 1 апреля 2023 года были в среднем на 8 тысяч рублей больше, чем на 1 января 2022-го (57 тысяч с учетом выплаты НДФЛ против 49 тысяч).
Больше других зарплаты выросли у рыболовов, угледобытчиков, издателей газет, книг и рекламы, а также IT и телекоме. Там рост составил более 20%.