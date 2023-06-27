Джек и Роза на ладье вместо лайнера: иллюстратор адаптировал киноафиши под средневековый стиль

Так он начал создавать серию постеров к популярным фильмам, представляя, что они существовали бы сотни лет назад, и адаптируя их к средневековой стилистике. В основном ему было интересно работать с кинолентами, оказавшими на него наибольшее влияние в годы юности — потому он начал с классических фильмов 90-х. Постепенно коллекция становилась шире, включая в себя современные картины и даже мультфильмы и видеоигры.