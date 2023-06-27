Джек и Роза на ладье вместо лайнера: иллюстратор адаптировал киноафиши под средневековый стиль

Французский иллюстратор Симон де Тюильер увлечен историей: например, он принимает участие в средневековых реконструкциях и практикует исторические европейские боевые искусства — это направление фехтования, в рамках которого энтузиасты знакомятся с техниками, изучая старинные манускрипты и трактаты. По его воспоминаниям, в начале пандемии COVID-19 многие задавались вопросом «Собирается ли общество вернуться в Cредние века?». Тогда де Тюильер попытался представить, как выглядело бы кино, «переосмысленное с использованием графических и символических кодов Средневековья».
Так он начал создавать серию постеров к популярным фильмам, представляя, что они существовали бы сотни лет назад, и адаптируя их к средневековой стилистике. В основном ему было интересно работать с кинолентами, оказавшими на него наибольшее влияние в годы юности — потому он начал с классических фильмов 90-х. Постепенно коллекция становилась шире, включая в себя современные картины и даже мультфильмы и видеоигры.
«Титаник»
«Гадкий я»
«Трансформеры»
«Человек-паук»
«Звездные войны»
«Годзилла»
«Кунг-фу Панда»
«Джокер»
«Аватар»
«Матрица»
«Маска»
«Все должно максимально соответствовать средневековой эстетике: украшения, фризы, инициалы, а также изображение мест и персонажей, все это взято с миниатюр», — объясняет иллюстратор. К современным изобретениям вроде мобильных телефонов, компьютеров или космических кораблей ему приходится находить некие эквиваленты. Так, например, трансформеры стали деревянными, Годзилла принялся разрушать каменное поселение вместо мегаполиса, а Джек и Роза встретились не на огромном лайнере, а на ладье. Названия фильмов на этих афишах тоже выдержаны в средневековом стиле — они переведены на старофранцузский.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.