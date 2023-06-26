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В Калифорнии выбрали самую уродливую собаку в мире. Ей стал пес китайской хохлатой породы

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:42

В калифорнийском городе Петалума выбрали самую уродливую в мире собаку. Ей стал семилетний кобель китайской хохлатой породы по кличке Скутер, сообщил Today.

Скутер родился с деформированными задними лапами. Его суставы и ноги вывернуты в обратную сторону, из‑за этого пса чуть было не усыпили. Однако организация по спасению животных от эвтаназии забрала щенка к себе.

Один из участников группы сделал Скутера своим питомцем и заботился о нем около семи лет. Но затем мужчина не смог больше ухаживать за псом, и собаку передали на попечение Линде Селесте Элмквист.

У женщины Скутер прожил уже семь месяцев. По ее словам, пес устает быстрее здоровой собаки. Поэтому для Скутера достали тележку, которая помогает ему передвигаться быстрее.

Несмотря на недостатки своих лап, в остальном Скутер ничем не отличается от других собак. Он любит брауншвейгскую колбасу, отметила Элмквист.

«С той секунды, как он усаживает свою лысую маленькую попку и вывернутые лапки к тебе на колени, ты чувствуешь его теплую, притягательную силу изменить значение слова „уродливый“», — заявила судья конкурса Гади Шварц.

Она отметила, что Скутер заставляет «чувствовать любовь и вдохновение, когда сталкиваешься с различиями, сложностями, упорством и счастьем, которые он излучает, как маленький обогреватель».

Скутер перенял титул самой уродливой собаки в мире у другого американского пса. Год назад победителем забавного конкурса стал пес по кличке Мистер Счастливое Лицо (Mr. Happy Face) — метис китайской хохлатой собаки и чихуахуа из Аризоны.

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