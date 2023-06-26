Умер старейший Нобелевский лауреат Джон Гуденаф. Он изобрел литий-ионный аккумулятор

В минувшее воскресенье, 25 июня, скончался старейший лауреат Нобелевской премии Джон Гуденаф, известный как изобретатель литий-ионного аккумулятора. Ему было 100 лет, сообщили на сайте Техасского университета.
В вузе Гуденафа назвали «преданным своему делу госслужащим, востребованным наставником и блестящим, но скромным изобретателем». Там напомнили, что его главное открытие привело к беспроводной революции.
В 2019 году Гуденаф получил Нобелевскую премию по химии за свою работу с аккумуляторами. «Его открытия улучшими жизнь миллиардов людей по всему миру», — подчеркнул президент университета Джей Хартцелл.
Гуденаф работал преподавателем в инженерной школе Кокрелла в течение 37 лет, преподавал на факульетах машиностроения, электротехники и вычислительной техники.
Он родился в 1922 году в Германии и учился в Массачусетсе, стал бакалавром математике в Йельском университете в 1944 году, после чего служил метеорологом в армии США. В 1952 году он получил степень магистра и доктора физики, затем работал в Массачусетском технологическом институте около 24 лет.
Позднее ученый возглавил лабораторию неорганической химии в Оксфордском университете, а с 1986 году случил в Техасском университете. В 2022 году по случаю 100-летия Гуденафа в вузе прошел научный симпозиум.