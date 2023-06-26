Умер старейший Нобелевский лауреат Джон Гуденаф. Он изобрел литий-ионный аккумулятор

Он родился в 1922 году в Германии и учился в Массачусетсе, стал бакалавром математике в Йельском университете в 1944 году, после чего служил метеорологом в армии США. В 1952 году он получил степень магистра и доктора физики, затем работал в Массачусетском технологическом институте около 24 лет.