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Латвия полностью прекратила выдачу виз россиянам

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:36

Латвия полностью прекратила выдачу виз гражданам России с 26 июня. Об этом сообщил телеграм-канал «RT на русском» со ссылкой на латвийский МИД.

В ведомстве заявили, что поданные до 25 июня документы рассмотрят в прежнем порядке. Новые заявки на получение виз принимать не будут в связи с «непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России».

«С 26 июня дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России», — сказали в МИД Латвии.

Ранее в министерстве иностранных дел Латвии утверждали, что отказ в выдаче виз россиянам не коснется гуманитарных виз. Однако основанием для ее получения не смогут быть события, связанные с мятежом ЧВК «Вагнер».

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