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Бейонсе перечислила более 10 тысяч долларов для спасения нигерийского ресторана в Лондоне

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:26

Американская певица Бейонсе перечислила более 10 тыс. долларов владельцам лондонского ресторана нигерийской кухни в рамках кампании по помощи темнокожим предпринимателям. Об этом сообщил Forbes.

Артистка решила поддержать заведение Chuku’s, которое позиционирует себя как первый в мире ресторан нигерийских закусок. Оно было выбрано в числе получателей грантов от фонда BeyGood, основанного Бейонсе.

Chuku’s открылся в начале 2020 года и получил многочисленные позитивные отзывы от посетителей. Однако вскоре ресторан столкнулся со множеством проблем, связанных с пандемией COVID-19 и последующим финансовым кризисом.

Сооснователи заведения Эмека и Ифеинва Фредерик столкнулись с угрозой закрытия своего бизнеса. Но поддержка Бейонсе позволит им продолжить работу. «Это кажется сюрреалистичным», — отметила Ифеинва.

Она добавил, что певица посещала ее ресторан перед своим шоу в Лондоне. Однако ни Ифеинва, ни ее брат не ожидали столь значительной помощи, хотя и подали заявку на грант, как и 500 других предпринимателей из Лондона.

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