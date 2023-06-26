«Бойцовский клуб» по-советски: в твиттере меняют названия культовых фильмов

Суть тренда простая: взять кадр из одного фильма (допустим, это «Терминатор») и дать ему название другого (например, «Леон»). Между двумя картинами должно быть хотя бы немного сюжетных или визуальных сходств: в «Терминаторе» и «Леоне» двое взрослых с подручным-ребенком убивают злодеев, поэтому эта комбинация срабатывает — и вот как это выглядит.