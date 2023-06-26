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«Бойцовский клуб» по-советски: в твиттере меняют названия культовых фильмов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:54

В твиттере завирусился новый тренд с мировой и советской классикой. Пользователи делают так, что Карлсон и Малыш из мультфильма становятся Тайлером Дерденом и Рассказчиком из «Бойцовского клуба». «Афиша Daily» посмотрела, может ли «Деревня дураков» стать «Солнцестоянием».

Суть тренда простая: взять кадр из одного фильма (допустим, это «Терминатор») и дать ему название другого (например, «Леон»). Между двумя картинами должно быть хотя бы немного сюжетных или визуальных сходств: в «Терминаторе» и «Леоне» двое взрослых с подручным-ребенком убивают злодеев, поэтому эта комбинация срабатывает — и вот как это выглядит.

Перед тем, как дело дошло до советских и российских лент, пользователи (преимущественно украинские) смешивали зарубежные фильмы.

«Бойцовский клуб» получил название ситкома «Друзья»

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«Разрушитель» — «Трансформеры»

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«Робокоп» — «Терминатор»

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«Твин Пикс» — «Секретные материалы»

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«Игра престолов» — «Дюна»

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«Такси» — «Форсаж»

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«Карточный домик» — «Игра престолов»

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В один момент чужие названия начали получать советские ленты. Так, кадр из «Любовь и голуби» стал частью «Начала» Кристофера Нолана, а «Джентльменов удачи» переименовали в «Секс в большом городе».

«Джентльмены удачи» — «Секс в большом городе»

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«Любовь и голуби» — «Начало»

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«Десять негритят» — «Достать ножи»

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«Кавказская пленница» — «Достучаться до небес»

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«Кин-дза-дза» — «Дюна»

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«Берегись автомобиля» — «Угнать за 60 секунд»

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«Полицейский отряд» — «Улицы разбитых фонарей»

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«Игла» — «Доспехи бога»

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«Афоня» — «Стран и ненависть в Лас-Вегасе»

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«Малыш и Карлсон» — «Бойцовский клуб»

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«Беспредел» — «Крепкий орешек»

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Недавно в сети завирусился мем про «Залупу Иваныча» — несуществующий российский фильм для совершенно любой аудитории. Сначала появилась картинка с двумя одинаковыми несуществующими фильмами — первый якобы снят «Россией-1», а второй выпустил «Кинопоиск». Цепочка мемов продолжилось, пока не появился тизер «Залупы Иваныча».

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Кристофер Нолан
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