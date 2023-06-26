«Бойцовский клуб» по-советски: в твиттере меняют названия культовых фильмов

В твиттере завирусился новый тренд с мировой и советской классикой. Пользователи делают так, что Карлсон и Малыш из мультфильма становятся Тайлером Дерденом и Рассказчиком из «Бойцовского клуба». «Афиша Daily» посмотрела, может ли «Деревня дураков» стать «Солнцестоянием».
Суть тренда простая: взять кадр из одного фильма (допустим, это «Терминатор») и дать ему название другого (например, «Леон»). Между двумя картинами должно быть хотя бы немного сюжетных или визуальных сходств: в «Терминаторе» и «Леоне» двое взрослых с подручным-ребенком убивают злодеев, поэтому эта комбинация срабатывает — и вот как это выглядит.
Перед тем, как дело дошло до советских и российских лент, пользователи (преимущественно украинские) смешивали зарубежные фильмы.
«Бойцовский клуб» получил название ситкома «Друзья»
«Разрушитель» — «Трансформеры»
«Робокоп» — «Терминатор»
«Твин Пикс» — «Секретные материалы»
«Игра престолов» — «Дюна»
«Такси» — «Форсаж»
«Карточный домик» — «Игра престолов»
В один момент чужие названия начали получать советские ленты. Так, кадр из «Любовь и голуби» стал частью «Начала» Кристофера Нолана, а «Джентльменов удачи» переименовали в «Секс в большом городе».
«Джентльмены удачи» — «Секс в большом городе»
«Любовь и голуби» — «Начало»
«Десять негритят» — «Достать ножи»
«Кавказская пленница» — «Достучаться до небес»
«Кин-дза-дза» — «Дюна»
«Берегись автомобиля» — «Угнать за 60 секунд»
«Полицейский отряд» — «Улицы разбитых фонарей»
«Игла» — «Доспехи бога»
«Афоня» — «Стран и ненависть в Лас-Вегасе»
«Малыш и Карлсон» — «Бойцовский клуб»
«Беспредел» — «Крепкий орешек»
Недавно в сети завирусился мем про «Залупу Иваныча» — несуществующий российский фильм для совершенно любой аудитории. Сначала появилась картинка с двумя одинаковыми несуществующими фильмами — первый якобы снят «Россией-1», а второй выпустил «Кинопоиск». Цепочка мемов продолжилось, пока не появился тизер «Залупы Иваныча».