Омские ученые изобрели космические двигатели, работающие на водке

Ученые из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) создали двигатели для малых космических аппаратов (МКА), работающие на смеси воды и спирта. Об этом в пресс-службе вуза рассказали «Газете.ру».
Разработку хотят использовать для создания маневрирующих орбитальных группировок спутников. Создатели считают, что она сможет улучшить характеристики МКА.
Старший преподаватель кафедры авиа- и ракетостроения ОмГТУ Антон Лукьянчик объяснил принцип работы двигателей: «Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги».
Малые космические аппараты (весом до 500 килограммов) используются среди прочего для дистанционного зондирования Земли и космического мониторинга. Сейчас в качестве топлива для их двигателей используются фреоны, изобутан и другие газы, которые, в отличие от спирто-водяной смеси, вредны для человека.
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