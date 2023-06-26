Омские ученые изобрели космические двигатели, работающие на водке

Малые космические аппараты (весом до 500 килограммов) используются среди прочего для дистанционного зондирования Земли и космического мониторинга. Сейчас в качестве топлива для их двигателей используются фреоны, изобутан и другие газы, которые, в отличие от спирто-водяной смеси, вредны для человека.