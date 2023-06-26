Группа «Марсель» выступит на московской крыше

2 июля группа «Марсель» отыграет концерт на крыше московского клуба Fantomas Rooftop, рассказали нам организаторы. Билеты доступны на «Афише».
Поп-музыканты из Петербурга представят в столице песни с нового альбома «Принципы» и хиты прошлых лет — «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Эта песня для тебя», «Здравствуй, мам», «Туда где», «Сколько бы» и другие.
Пластинка «Принципы» вышла в феврале. «Этот альбом о том, что происходит сейчас в мире, и одновременно о том, что происходит сейчас в моем сердце», — сказал автор всех песен Степан Ледков. Он отметил, что группа «вне политики», но «про человечность».
В послужном списке «Марселя» — победы на «Золотом граммофоне», номинации на премии «Муз-ТВ» и RU.TV, более миллиона просмотров на клипах «Улетим за моря» и «Самые красивые свадьбы».