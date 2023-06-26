Группа «Марсель» выступит на московской крыше

Пластинка «Принципы» вышла в феврале. «Этот альбом о том, что происходит сейчас в мире, и одновременно о том, что происходит сейчас в моем сердце», — сказал автор всех песен Степан Ледков. Он отметил, что группа «вне политики», но «про человечность».