Offset и Quavo воссоединились на BET Awards. Они отдали дань уважения покойному Takeoff

Offset и Quavo из группы Migos воссоединились на церемонии вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе. Они вышли на сцену, чтобы отдать дань памяти покойному Takeoff.
Это первое выступление рэперов после смерти Takeoff. Они исполнили трек «Bad and Boujee» в окружении танцоров. «Горжусь моими мальчиками», — написала в своих соцсетях Карди Би, жена Offset.
1 ноября 2022 года Takeoff был смертельно ранен в боулинг-клубе в Хьюстоне, где он и Quavo играли в кости.
Takeoff, настоящее имя которого Кершник Кари Болл, был самым молодым участником группы Migos. Quavo был его дядей, а Offset — двоюродным братом. Они объединились вместе в 2008 году, выпустив в 2013 году свой первый хит «Versace». В 2016-м рэперы заняли первое место в чарте Billboard с песней «Bad and Boujee».