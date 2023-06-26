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Offset и Quavo воссоединились на BET Awards. Они отдали дань уважения покойному Takeoff

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:00

Offset и Quavo из группы Migos воссоединились на церемонии вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе. Они вышли на сцену, чтобы отдать дань памяти покойному Takeoff.

Это первое выступление рэперов после смерти Takeoff. Они исполнили трек «Bad and Boujee» в окружении танцоров. «Горжусь моими мальчиками», — написала в своих соцсетях Карди Би, жена Offset.

1 ноября 2022 года Takeoff был смертельно ранен в боулинг-клубе в Хьюстоне, где он и Quavo играли в кости.

Takeoff, настоящее имя которого Кершник Кари Болл, был самым молодым участником группы Migos. Quavo был его дядей, а Offset — двоюродным братом. Они объединились вместе в 2008 году, выпустив в 2013 году свой первый хит «Versace». В 2016-м рэперы заняли первое место в чарте Billboard с песней «Bad and Boujee».

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