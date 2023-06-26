Offset и Quavo воссоединились на BET Awards. Они отдали дань уважения покойному Takeoff

Takeoff, настоящее имя которого Кершник Кари Болл, был самым молодым участником группы Migos. Quavo был его дядей, а Offset — двоюродным братом. Они объединились вместе в 2008 году, выпустив в 2013 году свой первый хит «Versace». В 2016-м рэперы заняли первое место в чарте Billboard с песней «Bad and Boujee».