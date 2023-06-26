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Не хотите отвечать на рабочие письма в отпуске? Делегируйте эту задачу исландским лошадям

Анна Красюк
Сегодня в 19:06

Мысли о работе и необходимость отвечать на сообщения коллег могут испортить любой отдых. Это то, что очень хочется кому‑то делегировать как минимум на время отпуска. Неожиданно, но… помочь в этом могут исландские лошади. Эту услугу предлагает туристическое агентство Inspired by Iceland.

На сайте проекта всем желающим предлагают выбрать одну из трех лошадей: Литла Стьярна Фра Хвитархольти «печатает быстро, но может немного вздремнуть», Хримнира Фра Хвамми — «решительная, умелая, с блестящими волосами», Гекла Фра Поркельшоли — «дружелюбная и обученная корпоративным словечкам».

Рекламный ролик агентства демонстрирует, как лошади гордо проходят по огромной клавиатуре, стуча копытами. «Ваш босс не заметит разницы», — уверяют авторы задумки. А сэкономленное время, конечно, предлагается потратить на изучение природы Исландии.

Отдельный ролик посвящен бэкстейджу съемки рекламы: сначала пришлось изготовить большие деревянные кнопки, наклеить на них буквы, вынести реплику клавиатуры в поле. Исландские лошади, которые считаются одними из самых породистых в мире, с интересом прошлись по незнакомому предмету и, по словам одной из организаторок процесса, «получили удовольствие и повеселились».

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