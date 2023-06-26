Не хотите отвечать на рабочие письма в отпуске? Делегируйте эту задачу исландским лошадям

Мысли о работе и необходимость отвечать на сообщения коллег могут испортить любой отдых. Это то, что очень хочется кому‑то делегировать как минимум на время отпуска. Неожиданно, но… помочь в этом могут исландские лошади. Эту услугу предлагает туристическое агентство Inspired by Iceland.