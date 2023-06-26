Icona Pop выпустит первый за десять лет альбом

Hypebeast считает, что первая пластинка за десять лет откроет для поклонников новое звучание дуэта Ельт и Яво. «Когда мы начали писать этот альбом, у нас не было никаких правил. У нас просто было видение, которым мы хотели поделиться с нашими поклонниками. Мы приглашаем их в наш мир», — заявили участницы Icona Pop.