Icona Pop выпустит первый за десять лет альбом

Шведский электропоп-дуэт Icona Pop, состоящий из Каролины Ельт и Аино Яво, анонсировал первый за десять лет альбом под названием «Club Romantech». Его релиз состоится 1 сентября.
В пластинку войдет 12 треков, включая ранее вышедшие «Spa», «Feels in My Body», «You’re Free», «Off of My Mind», «Faster» и «Shit We Do for Love». Вместе с анонсом нового альбома дуэт также выпустил энергичный сингл «Where Do We Go from Here».
Hypebeast считает, что первая пластинка за десять лет откроет для поклонников новое звучание дуэта Ельт и Яво. «Когда мы начали писать этот альбом, у нас не было никаких правил. У нас просто было видение, которым мы хотели поделиться с нашими поклонниками. Мы приглашаем их в наш мир», — заявили участницы Icona Pop.
«Club Romantech» станет третьей пластинкой дуэта. Последний полноформатник «This Is… Icona Pop» увидел свет 24 сентября 2013 года. Пластинка получила положительные отзывы критиков, дебютировав на 36-й строчке Billboard 200.