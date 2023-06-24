Сигнал об эвакуации в Эрмитаже поступил 24 июня в 16:45. По предварительным данным, причиной стало сообщение о ложном минировании.
В пресс-службе музея изданию 78.ru пояснили, что это не эвакуация, просто посетителей попросили выйти из здания по техническим причинам. О закрытии ничего не сообщалось ни на сайте, ни в телеграм-канале Эрмитажа.
Зрителям пришлось покинуть Пушкинский музей и Третьяковскую галерею, пишет ТАСС. Причиной стали сообщения о минировании.
Как сообщает Baza, с полуночи по московским отделам полиции прошла волна анонимных звонков о минировании. Некоторые абоненты назывались «сотрудниками Вагнера», а один из них даже выдвинул отделу по району Сокол свои требования: отпустить из СИЗО всех заключенных. В отделе по Тимирязевскому району из‑за угроз и вовсе пришлось вводить план «Крепость», пишет телеграм-канал.
Согласно источникам медиа, каждый случай силовики сейчас «воспринимают серьезно» и проводят эвакуации людей с проверками, однако ни в одном из зданий пока не нашли каких‑либо взрывных устройств. Как уверяет Baza, сейчас правоохранители анализируют, откуда поступали все звонки, и предполагают, что лжеминирования связаны с активностью спецслужб Украины.