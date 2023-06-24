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В Петербурге эвакуировали Эрмитаж, в Москве — «ГЭС-2», Пушкинский музей и Третьяковскую галерею

Максим Саблин
Сегодня в 20:07

В Петербурге эвакуировали посетителей Эрмитажа, пишет 78.ru. В Москве после сообщений о минировании из зданий вывели гостей «ГЭС-2», Пушкинского музея и Третьяковской галереи, пишет ТАСС.

Сигнал об эвакуации в Эрмитаже поступил 24 июня в 16:45. По предварительным данным, причиной стало сообщение о ложном минировании.

В пресс-службе музея изданию 78.ru пояснили, что это не эвакуация, просто посетителей попросили выйти из здания по техническим причинам. О закрытии ничего не сообщалось ни на сайте, ни в телеграм-канале Эрмитажа.

Зрителям пришлось покинуть Пушкинский музей и Третьяковскую галерею, пишет ТАСС. Причиной стали сообщения о минировании.

Кроме этого эвакуации прошли в «ГЭС-2», торговых центрах «Мега Белая Дача», «Квартал», «Мозаика» и «Гранд Юг», пишет «Мослента». Также гостей вывели из Музея Победы на Поклонной горе, а парк «Сокольники» был закрыт.

Как сообщает Baza, с полуночи по московским отделам полиции прошла волна анонимных звонков о минировании. Некоторые абоненты назывались «сотрудниками Вагнера», а один из них даже выдвинул отделу по району Сокол свои требования: отпустить из СИЗО всех заключенных. В отделе по Тимирязевскому району из‑за угроз и вовсе пришлось вводить план «Крепость», пишет телеграм-канал.

Согласно источникам медиа, каждый случай силовики сейчас «воспринимают серьезно» и проводят эвакуации людей с проверками, однако ни в одном из зданий пока не нашли каких‑либо взрывных устройств. Как уверяет Baza, сейчас правоохранители анализируют, откуда поступали все звонки, и предполагают, что лжеминирования связаны с активностью спецслужб Украины.

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