Как сообщает Baza, с полуночи по московским отделам полиции прошла волна анонимных звонков о минировании. Некоторые абоненты назывались «сотрудниками Вагнера», а один из них даже выдвинул отделу по району Сокол свои требования: отпустить из СИЗО всех заключенных. В отделе по Тимирязевскому району из‑за угроз и вовсе пришлось вводить план «Крепость», пишет телеграм-канал.