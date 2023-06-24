Ozon скрыл с площадки мерч ЧВК «Вагнер», Wildberries занимается тем же

Представители Ozon и Wildberries намерены убрать с продажи мерч ЧВК «Вагнер», сообщили представители компаний РИА «Новости».
В отличие от «синего» маркетплейса Wildberries все еще показывает наличие разнообразного мерча с символикой компании Евгения Пригожина. Его можно добавить в корзину и оплатить. Впрочем, компания пообещала удалить его целиком в скором времени.
Вещи с символикой ЧВК также пропали из выдачи «Сима-ленда». На российском Aliexpress их пока удается найти, а вот «Яндекс Маркет» ведет на страницу с ошибкой.
Кроме этого Ozon частично приостановил как оформление заказов на юге России, так и поставки, сообщает VС.ru. Ограничения затронули разные города — Воронеж, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Адыгейск, Липецк, Краснодар, Тулу, Тамбов. Компания также пообещала не штрафовать партнеров в пунктах выдачи за простой, но рекомендовала предупреждать своих территориальных менеджеров о сложностях с открытием или продолжением работы. При этом санкций за просроченную доставку или возврат не будет.
Еще маркетплейс приостановил отгрузку товаров партнерам и realFBS в Ростовской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Астраханской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.
WIldberries пообещала продлить срок получения заказов через ПВЗ, а также ускорить обработку обращений в службу поддержки. Если доставку товара задержат, отменить заказ можно будет без оплаты за возврат.
«Яндекс Маркет» намерен позволить пунктам выдачи открываться и закрываться при необходимости. При закрытии их владельцев не будут штрафовать, а «простой компенсируют».