Ozon скрыл с площадки мерч ЧВК «Вагнер», Wildberries занимается тем же

Кроме этого Ozon частично приостановил как оформление заказов на юге России, так и поставки, сообщает VС.ru. Ограничения затронули разные города — Воронеж, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Адыгейск, Липецк, Краснодар, Тулу, Тамбов. Компания также пообещала не штрафовать партнеров в пунктах выдачи за простой, но рекомендовала предупреждать своих территориальных менеджеров о сложностях с открытием или продолжением работы. При этом санкций за просроченную доставку или возврат не будет.