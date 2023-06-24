Группу ЧВК «Вагнер» в «ВК» заблокировали по требованию РКН

Доступ к сообществу был ограничен на основании решения Генпрокуратуры. Рано утром 24 июня сообщалось, что «ВКонтакте» ограничила доступ к заявлениям основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по требованию Генпрокуратуры.