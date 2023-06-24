Группу ЧВК «Вагнер» в «ВК» заблокировали по требованию РКН

Группу ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте» заблокировали по требованию Роскомнадзора. Страницу внесли в реестр запрещенных материалов.
Доступ к сообществу был ограничен на основании решения Генпрокуратуры. Рано утром 24 июня сообщалось, что «ВКонтакте» ограничила доступ к заявлениям основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по требованию Генпрокуратуры.
Вскоре Роскомнадзор подтвердил, что блокирует связанные с ЧВК «Вагнер» ресурсы «в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже».
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