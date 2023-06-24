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Евгений Пригожин: «И никто не собирается по требованию президента прийти с повинной»

Максим Саблин
Сегодня в 13:34

Евгений Пригожин прокомментировал экстренное выступление Владимира Путина и заявил, что его бойцы не собираются сдаваться. Аудиозапись его комментария опубликована в телеграм-канале его пресс-службы.

«По поводу предательства родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем, все бойцы ЧВК Вагнер. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого‑нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии».

«Те, кто сегодня нам противостоит, это те, кто собрались вокруг подонков», — закончил речь глава ЧВК.

Утром 24 июня Путин выступил с экстренным выступлением. Он сказал, что «вооруженных мятежников» ждет «неминуемое наказание». «Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы», — заявил он.

Бойцов ЧВК «Вагнер» Путин назвал героями, но основателя группы Евгения Пригожина не упомянул. По его словам, «их имя и славу предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству». Организаторов мятежа он дважды упомянул, но обезличенно: «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это».

23 июня в конце дня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов, за который он пообещал ответ. Минобороны назвало видео, опубликованное с места удара, фейком, а ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже.

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