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ТАСС: в России начались сбои в работе телеграма

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:44

В нескольких регионах РФ наблюдаются сбои в работе мессенджера телеграм, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис DownRadar.

По данным информагентства, сбои наблюдаются в Москве, Петербурге, Воронежской и Волгоградской областях. Редактор «Афиши Daily» также заметил задержки в отправке сообщений.

Телеграм-канал Brief со ссылкой на DownRadar передает о проблемах в работе мессенджера в Новосибирске, Сочи, Краснодаре и Севастополе.

Причины сбоев не указываются. В сети предполагают, что они происходят из‑за наплыва пользователей, вызванного военным мятежом ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина.

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