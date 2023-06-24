ТАСС: в России начались сбои в работе телеграма

В нескольких регионах РФ наблюдаются сбои в работе мессенджера телеграм, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис DownRadar.
По данным информагентства, сбои наблюдаются в Москве, Петербурге, Воронежской и Волгоградской областях. Редактор «Афиши Daily» также заметил задержки в отправке сообщений.
Телеграм-канал Brief со ссылкой на DownRadar передает о проблемах в работе мессенджера в Новосибирске, Сочи, Краснодаре и Севастополе.
Причины сбоев не указываются. В сети предполагают, что они происходят из‑за наплыва пользователей, вызванного военным мятежом ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина.