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Кадыров заявил, что чеченские военные выдвинулись «в зоны напряженности»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:05

Глава Чеченской Республики назвал «гнусным предательством» военный мятеж ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Все происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж! <…> Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина!», — заявил он.

По словам Кадырова, бойцы Минобороны и Росгвардии по Чечне «уже выехали в зоны напряженности». На данный момент, согласно официальным источникам, известно, что наемники находится в центре Ростова-на-Дону.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов поддержал заявление Кадырова в поддержку Владимира Путина.

23 июня в конце дня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов, за который он пообещал ответ. Минобороны назвало видео, опубликованное с места удара, фейком, а ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже.

В нескольких регионах отменили все массовые мероприятия. В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.

Владимир Путин в своем экстренном сообщении обвинил «вооруженных мятежников» в предательстве и пригрозил им «неминуемым наказанием». Бойцов ЧВК «Вагнер» он назвал героями, но Евгения Пригожина не упомянул.

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РосгвардияГосдумаФСБ
люди
Владимир ПутинЕвгений ПригожинАдам Делимханов
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