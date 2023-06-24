Кадыров заявил, что чеченские военные выдвинулись «в зоны напряженности»

23 июня в конце дня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов, за который он пообещал ответ. Минобороны назвало видео, опубликованное с места удара, фейком, а ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже.