Путин обвинил «вооруженных мятежников» в предательстве и пригрозил им «неминуемым наказанием»

Российский президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам РФ. Он заявил, что «вооруженных мятежников» ждет «неминуемое наказание».
«Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. <…> И наши действия по защите от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы», — заявил он.
Путин призвал «не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку» и «прекратить участие в преступных действиях». Он сравнил происходящее с 1917 годом и последующей Гражданской войной.
Бойцов ЧВК «Вагнер» Путин назвал героями, но основателя группы Евгения Пригожина не упомянул. По его словам, «их имя и славу предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству». Организаторов мятежа он дважды упомянул, но обезличено: «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это».
23 июня, в конце дня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов, за которое он пообещал ответ. Минобороны назвало видео, опубликованное с места удара, фейком, а ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже. К моменту написания заметки техника ЧВК и сам Пригожин вошли в Ростов.