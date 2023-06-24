Путин обвинил «вооруженных мятежников» в предательстве и пригрозил им «неминуемым наказанием»

«Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. <…> И наши действия по защите от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы», — заявил он.