Триптих Фрэнсиса Бейкона продадут в виде акций на бирже Artex

В следующие несколько месяцев Artex намерена вывести на фондовый рынок произведения искусства на общую сумму 1 млрд долларов. Биржа хочет привлечь частных коллекционеров, которые хотят продать картины, но не платить крупную комиссию, которая может достигать 20%, например, в аукционных домах Sotheby’s и Christie’s.