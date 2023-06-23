Триптих Фрэнсиса Бейкона продадут в виде акций на бирже Artex

На бирже Artex, зарегистрированной в январе 2023 года, выставят на продажу акции произведения британского художника Фрэнсиса Бейкона «Три этюда к портрету Джорджа Дайера». Об этом пишет The Wall Street Journal.
Триптих Бейкона станет первым в истории произведением искусства, которое будет продаваться долями — в виде акций. Обычные инвесторы смогут приобрести долю от картины и при желании торговать ей.
Общая стоимость триптиха — 55 млн долларов. Одну акцию «Трех этюдов к портрету Джорджа Дайера» можно будет приобрести примерно за 100 долларов.
Торги планируется начать с 21 июля. После размещения ценных бумаг работа Бейкона будет выставлена в музее.
В следующие несколько месяцев Artex намерена вывести на фондовый рынок произведения искусства на общую сумму 1 млрд долларов. Биржа хочет привлечь частных коллекционеров, которые хотят продать картины, но не платить крупную комиссию, которая может достигать 20%, например, в аукционных домах Sotheby’s и Christie’s.