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Триптих Фрэнсиса Бейкона продадут в виде акций на бирже Artex

Виктория Шанина
Сегодня в 20:06

На бирже Artex, зарегистрированной в январе 2023 года, выставят на продажу акции произведения британского художника Фрэнсиса Бейкона «Три этюда к портрету Джорджа Дайера». Об этом пишет The Wall Street Journal.

Триптих Бейкона станет первым в истории произведением искусства, которое будет продаваться долями — в виде акций. Обычные инвесторы смогут приобрести долю от картины и при желании торговать ей.

Общая стоимость триптиха — 55 млн долларов. Одну акцию «Трех этюдов к портрету Джорджа Дайера» можно будет приобрести примерно за 100 долларов.

Торги планируется начать с 21 июля. После размещения ценных бумаг работа Бейкона будет выставлена в музее.

В следующие несколько месяцев Artex намерена вывести на фондовый рынок произведения искусства на общую сумму 1 млрд долларов. Биржа хочет привлечь частных коллекционеров, которые хотят продать картины, но не платить крупную комиссию, которая может достигать 20%, например, в аукционных домах Sotheby’s и Christie’s.

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