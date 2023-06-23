Россия не попала в штрафные списки FATF, которая борется с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию в черный и серый списки. Об этом со ссылкой на Росфинмониторинг пишет «Интерфакс».
Статус России в организации не изменился — членство страны в FATF по-прежнему приостановлено на фоне военного конфликта на Украине.
Как отмечает «Коммерсант», в обновленный серый список для усиленного мониторинга за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма попали Вьетнам, Камерун и Хорватия.
Агентство Bloomberg ранее писало, что в случае включения России в штрафные списки она будет изолирована от мировой финансовой системы. The Bell* пишет, что такое решение FATF гарантирует остановку нефти, зерна, урана, металлов и удобрений во многие страны и, как следствие, может привести к росту мировых цен на товары и очередному витку инфляции.
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.