Россия не попала в штрафные списки FATF, которая борется с отмыванием денег

Агентство Bloomberg ранее писало, что в случае включения России в штрафные списки она будет изолирована от мировой финансовой системы. The Bell* пишет, что такое решение FATF гарантирует остановку нефти, зерна, урана, металлов и удобрений во многие страны и, как следствие, может привести к росту мировых цен на товары и очередному витку инфляции.