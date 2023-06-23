СМИ: российский дипломат-сквоттер занял участок, на котором хотели строить посольство РФ в Австралии

Россия арендовала участок в Канберре для нового здания посольства несколько лет назад. Он расположен недалеко от парламента Австралии, а договор был заключен на долгосрочную аренду. Однако здание посольства строить так и не начали; в середине июня австралийские власти сказали, что разрывают договор по соображениям безопасности, добавив, что осуждают военную операцию на Украине.