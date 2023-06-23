СМИ: российский дипломат-сквоттер занял участок, на котором хотели строить посольство РФ в Австралии

Российский дипломат засквотировал участок земли, на котором Россия планировала построить здание нового посольства в Австралии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.
По их данным, неизвестный российский дипломат уже несколько дней живет в мобильном доме на участке и заказывает туда еду. Мужчину якобы не могут выселить, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью. Сотрудники правоохранительных органов наблюдают за ним.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его не беспокоит противостояние из‑за предполагаемого сквоттера.
В российской дипломатической миссии сообщили ТАСС, что информация о захвате участка недостоверна. Там признали, что дипломаты находятся на территории, чтобы обеспечить «сохранность здания консульского отдела, уже построенного и практически готового к эксплуатации». Также в дипмиссии подтвердили, что сотрудники живут в строительном вагончике.
Россия арендовала участок в Канберре для нового здания посольства несколько лет назад. Он расположен недалеко от парламента Австралии, а договор был заключен на долгосрочную аренду. Однако здание посольства строить так и не начали; в середине июня австралийские власти сказали, что разрывают договор по соображениям безопасности, добавив, что осуждают военную операцию на Украине.