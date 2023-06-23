Американские ученые: трудное детство ускоряет старение

Ученые из Медицинской школы Файнберга в Чикаго выяснили, что плохое детство и пережитые в раннем детстве негативные эмоции ускоряют эпигенетическое старение. Краткие результаты исследования опубликовал журнал Medical Xpress, а подробное описание научной работы можно найти на сайте JAMA Network Open.
К негативному опыту ученые относят насилие, жестокое обращение, нестабильность в семье, потеря ощущения безопасности. Чем больше НДП (неблагоприятных детских переживаний) — тем больший ущерб наносится здоровью.
Исследование продлилось 30 лет. Первоначальные показатели всех добровольцев зафиксировали в 1985 году. Затем было две контрольные точки — в 2015-м и 2020-м, когда записывались обновленные данные.
Специалисты проанализировали данные исследования риска развития заболеваний коронарных артерий у молодых взрослых (CARDIA). Кроме того, добровольцам выдавали опросник, где необходимо было указать свои НДП.
Эпигенетический возраст добровольцев рассчитавлся по степени метилирования ДНК. У людей с тревожным детством он был выше хронологического.
Кроме того, участники исследования с негативными детскими переживаниями чаще курили, реже состояли в браке, меньше зарабатывали и физически двигались.