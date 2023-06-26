«Влюбилась и с тех пор хочу работать только с ними»: волонтерка выхаживает крохотных летучих мышей

Ри Батти из Австралии хотела быть медсестрой в ветлечебнице и работать с кошками и собаками. Так вышло, что начинать ей пришлось с волонтерской должности в больнице, где занимались летучими мышами. Она согласилась на эту возможность, думая, что получит практический опыт и вернется к своей мечте. «Сначала я была равнодушна к летучим мышам, — вспоминает она. — Но быстро влюбилась в них и с тех пор я хотела работать только с ними и и другими дикими животными».
По словам Батти, любая летучая мышь, которая более суток находится в одиночестве низко над землей или сидит на линиях электропередачи, нуждается в спасении. Частая история — оставшиеся сиротами детеныши. Их мать могла погибнуть или в лапах хищника, или от удара электрическим током.
Волонтерка рассказывает, что самых маленьких выхаживают в инкубаторе и кормят их молоком не меньше пяти раз в день. С шести недель летучие мыши начинают есть фрукты. А с 13 недель подопечных переселяют в летный вольер, где они могут попрактиковаться в полетах. Когда проходят еще пять недель, в ночное время вольер открывают — летучие мыши могут «покинуть его, когда они будут готовы».
«Многие люди считают летучих мышей вредителями, хотя на самом деле они являются либо уничтожителями вредителей, либо опылителями, — объясняет Батти. — Они ежегодно экономят миллионы пестицидов для сельского хозяйства. Здесь, в Австралии, они являются нашими главными опылителями эвкалиптовых деревьев».
В своих соцсетях девушка регулярно публикует снимки крохотных подопечных. Подписчики даже знают некоторых по именам и следят за их ростом. Комментаторы называют детенышей очаровательными и сравнивают их с маленькими драконами.
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