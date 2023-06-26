«Влюбилась и с тех пор хочу работать только с ними»: волонтерка выхаживает крохотных летучих мышей

Ри Батти из Австралии хотела быть медсестрой в ветлечебнице и работать с кошками и собаками. Так вышло, что начинать ей пришлось с волонтерской должности в больнице, где занимались летучими мышами. Она согласилась на эту возможность, думая, что получит практический опыт и вернется к своей мечте. «Сначала я была равнодушна к летучим мышам, — вспоминает она. — Но быстро влюбилась в них и с тех пор я хотела работать только с ними и и другими дикими животными».