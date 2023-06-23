Говорящие игрушки «Ферби» из нулевых возвращаются

Американская компания Hasbro выпускает новое поколение роботов-игрушек «Ферби» в надежде, что нынешнее поколение детей тоже «откроет для себя любопытное маленькое существо».
У новых «Ферби» яркий разноцветный мех, выпуклые глаза и желтый клюв. Как и раньше, игрушки говорят на собственном языке — фербише, другими словами, тарабарщине.
Мини-роботы запрограммированы на 600 различных ответов и знают 10 уникальных песен. Им известны пять команд: «Танцевальная вечеринка», «Подражание», «Расскажи о моей судьбе», «Давай расслабимся» и «Световое шоу».
«За последние несколько лет мы провели много исследований, чтобы понять, чего дети хотели бы видеть в новом „Ферби“», — сказала Кристин МакКей, вице-президент и генеральный менеджер Hasbro.
Первые «Ферби» появились в США в рождественский сезон 1998 года и стали самыми продаваемыми игрушками. Максимальной популярности они достигли на рубеже веков, а в нулевых их феномен начал угасать. Hasbro сделала несколько попыток освежить пушистых зверьков — их инфракрасные глаза заменили на ЖК-экраны, а для перевода их тарабарщины выпустили специальное приложение. Но все это не помогло, и в 2016 году выпуск игрушек остановили.
Как отмечает Би-би-си, Hasbro решила возродить «Ферби» в период замедления спроса в индустрии игрушек. В компании ожидают, что рынок останется на прежнем уровне или снизится в текущем году. С помощью новых «Ферби» фирма надеется увеличить сократившиеся продажи.