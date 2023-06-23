Говорящие игрушки «Ферби» из нулевых возвращаются

Первые «Ферби» появились в США в рождественский сезон 1998 года и стали самыми продаваемыми игрушками. Максимальной популярности они достигли на рубеже веков, а в нулевых их феномен начал угасать. Hasbro сделала несколько попыток освежить пушистых зверьков — их инфракрасные глаза заменили на ЖК-экраны, а для перевода их тарабарщины выпустили специальное приложение. Но все это не помогло, и в 2016 году выпуск игрушек остановили.