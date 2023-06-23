Тиктокерка сделала маме сюрприз на день рождения, прячась в подарочной упаковке

Дарить родителям подарки приятно, а устраивать сюрпризы — еще приятнее. И, судя по всему, тиктокерку @thebeccamurray можно считать специалисткой в этом. Недавно она поделилась в соцсети архивной записью, которую подписала фразой: «Думаю о том времени, когда мой папа привез меня из Лос-Анджелеса в Бостон и завернул на железнодорожной платформе, чтобы сделать сюрприз моей маме на ее день рождения».