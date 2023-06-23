Тиктокерка сделала маме сюрприз на день рождения, прячась в подарочной упаковке

Дарить родителям подарки приятно, а устраивать сюрпризы — еще приятнее. И, судя по всему, тиктокерку @thebeccamurray можно считать специалисткой в этом. Недавно она поделилась в соцсети архивной записью, которую подписала фразой: «Думаю о том времени, когда мой папа привез меня из Лос-Анджелеса в Бостон и завернул на железнодорожной платформе, чтобы сделать сюрприз моей маме на ее день рождения».
В видео женщина удивленно оглядывает огромный сверток, который больше нее самой. Потом развязывает ленту, снимает бант, начинает срывать подарочную упаковку.
Следующий фрагмент тиктока снят уже самой @thebeccamurray, которая все это время и была «тайным подарком» и стояла с телефоном наготове. На несколько секунд в кадре появляется счастливое лицо женщины, смеющейся от восторга и неожиданности. Ролик заканчивается трогательными объятиями матери и дочери.
«Это самое милое видео, которое я когда‑либо смотрела!» — утверждает одна из зрительниц. Другие пользователи признаются, что ролик растрогал их до слез, а кто‑то хочет перенять идею и устроить своей маме подобный сюрприз, который «принесет ей огромную радость». У комментаторов даже есть любимый момент этого короткого тиктока — тот, где ошеломленную именинницу видно от первого лица.