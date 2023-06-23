Исследователи выяснили, как в постсоветских странах относятся к российским релокантам

В марте власти Армении сообщили, что в страну в 2022 году прибыло более 110 тыс. россиян. Национальная служба статистики Грузии оценивала приток релокантов из России за прошлый год в 62,3 тыс. человек. Forbes со ссылкой на источники писал, что РФ за две недели после объявления мобилизации покинули около 700 тыс. человек. В Кремле отрицали эти данные, однако подсчеты The Bell* и RTVi дали похожие результаты. В мае 2023 года Минобороны Великобритании оценивало возможное число уехавших из России в 1,3 млн человек.