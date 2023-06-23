Исследователи выяснили, как в постсоветских странах относятся к российским релокантам

Жители государств ближнего зарубежья в целом спокойно относятся к россиянам, приехавшим к ним после 24 февраля 2022-го, но ожидают, что релоканты не задержатся в их странах. Об этом говорится в исследовании Центра социального проектирования «Платформа» и исследовательской компании «ОнИн».
Опрос был проведен в девяти странах бывшего СССР среди их русскоговорящих жителей. Результатами исследования поделился РБК.
Самая большая доля тех, кто считает, что приехавшие россияне могут принести пользу, в Армении — в ней таких 73%. В соседней Грузии подобные взгляды разделяют лишь около 40%. В этой стране самый большой процент людей, считающих, что приезжие принесут вред, — 21%. Опрошенные жалуются, что наплыв новых жителей приводит к удорожанию товаров, появлению конфликтов из‑за разного менталитета и ценностей.
В Казахстане и Беларуси больше половины уверены, что релоканты не окажут заметного влияния на их жизнь. Приезд высококвалифицированных специалистов, увеличение спроса на услуги, возможности заработка для местных приветствуют жители Таджикистана (55%) и Киргизии (42%). 46% респондентов в Узбекистане рады приезду специалистов, но лишь 23% считают, что это повлияет на технологичность страны.
В Казахстане и Средней Азии 48–63% думают, что релоканты у них не задержатся и поедут в другие страны или вернутся обратно. Другая ситуация в странах Закавказья: в Армении доля тех, кто считает, что россияне у них надолго, составляет 63%, в Грузии — 57%. В Азербайджане 9% опрошенных уверены, что приехавшие останутся у них жить навсегда.
Согласно опросу, чем больше в стране релокантов, тем меньше местные жители говорят о духовной близости с ними. Если в Молдавии родство во взглядах с россиянами отметили 43%, то в Армении 37%, а в Грузии 28%.
В марте власти Армении сообщили, что в страну в 2022 году прибыло более 110 тыс. россиян. Национальная служба статистики Грузии оценивала приток релокантов из России за прошлый год в 62,3 тыс. человек. Forbes со ссылкой на источники писал, что РФ за две недели после объявления мобилизации покинули около 700 тыс. человек. В Кремле отрицали эти данные, однако подсчеты The Bell* и RTVi дали похожие результаты. В мае 2023 года Минобороны Великобритании оценивало возможное число уехавших из России в 1,3 млн человек.
* The Bell внесен Минюстом в список иностранных агентов.