Реклама
Новости

Warner Bros. Discovery собирается продать часть каталога с музыкой из фильмов и сериалов

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:18

Warner Bros. Discovery ведет переговоры о продаже примерно половины каталога с музыкой для фильмов и сериалов. Об этом сообщает Variety со ссылкой сразу на три источника. Официального подтверждения пока нет.

Сумма сделки оценивается в 500 млн долларов. Предполагается, права на музыку, скорее всего, перейдут к Sony.

По данным Variety, каталог включает в себя композиции из таких фильмов, как «Пурпурный дождь», «Эвита», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Касабланка» и нескольких картин про Бэтмена.

Эксперты скептически относятся к сделке. По их мнению, многие активы компании имеют более чем полувековую давность, и их трудно использовать. Предполагается, что каталог состоит в основном из реплик из фильмов и небольшого количества малоизвестных песен, которые не имеют резонанса в настоящем или будущем.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»