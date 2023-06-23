Warner Bros. Discovery собирается продать часть каталога с музыкой из фильмов и сериалов

Эксперты скептически относятся к сделке. По их мнению, многие активы компании имеют более чем полувековую давность, и их трудно использовать. Предполагается, что каталог состоит в основном из реплик из фильмов и небольшого количества малоизвестных песен, которые не имеют резонанса в настоящем или будущем.