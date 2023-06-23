Warner Bros. Discovery собирается продать часть каталога с музыкой из фильмов и сериалов

Warner Bros. Discovery ведет переговоры о продаже примерно половины каталога с музыкой для фильмов и сериалов. Об этом сообщает Variety со ссылкой сразу на три источника. Официального подтверждения пока нет.
Сумма сделки оценивается в 500 млн долларов. Предполагается, права на музыку, скорее всего, перейдут к Sony.
По данным Variety, каталог включает в себя композиции из таких фильмов, как «Пурпурный дождь», «Эвита», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Касабланка» и нескольких картин про Бэтмена.
Эксперты скептически относятся к сделке. По их мнению, многие активы компании имеют более чем полувековую давность, и их трудно использовать. Предполагается, что каталог состоит в основном из реплик из фильмов и небольшого количества малоизвестных песен, которые не имеют резонанса в настоящем или будущем.