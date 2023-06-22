60-я Венецианская биеннале современного искусства озвучила свою тему. Ей стали чужестранцы

«Название взято из серии работ, начатых в 2004 году парижским коллективом Claire Fontaine, живущим в Палермо. Работы состоят из разноцветных неоновых скульптур, которые на все большем количестве языков транслируют слова „Иностранцы повсюду“. Оно, в свою очередь, происходит от названия туринского коллектива, который боролся с расизмом и ксенофобией в Италии в начале 2000-х, — Stranieri Ovunque», — рассказали устроители биеннале.