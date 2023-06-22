60-я Венецианская биеннале современного искусства озвучила свою тему. Ей стали чужестранцы

Центральной темой 60-й Венецианской биеннале современного искусства, которая пройдет с 20 апреля по 24 ноября 2024 года, станут «Чужестранцы повсюду» (Stranieri Ovunque — Foreigners Everywhere). Об этом сообщило The Art Newspaper.
По словам куратора мероприятия Адриано Педрозы, в работах выставки будет отражен мир и его многочисленные кризисы, связанные с перемещением людей в чужие для них страны, с иной культурой и идентичностью.
«Название взято из серии работ, начатых в 2004 году парижским коллективом Claire Fontaine, живущим в Палермо. Работы состоят из разноцветных неоновых скульптур, которые на все большем количестве языков транслируют слова „Иностранцы повсюду“. Оно, в свою очередь, происходит от названия туринского коллектива, который боролся с расизмом и ксенофобией в Италии в начале 2000-х, — Stranieri Ovunque», — рассказали устроители биеннале.
Особенное место в 60-й Венецианской биеннале уделят творчеству художников-эмигрантов, а также беженцев, людей, вынужденных жить в изгнании, и членов диаспор. На выставке представят работы авторов XX века.
Одну часть биеннале посвятят творчеству художников из стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. А другая же будет состоять из произведений итальянских авторов, путешествовавших или уехавших за границу, а также нередко игравших «значительную роль в развитии нарративов модернизма за пределами Италии».