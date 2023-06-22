Москва заняла 96-е место из 173 в рейтинге самых удобных городов мира

В первую пятерку также вошли Копенгаген, Мельбурн, Сидней и Ванкувер. В топе городов, сильнее всего улучшивших свои позиции за год, 8 из 10 мест заняли города Азиатско-Тихоокеанского региона. Веллингтон поднялся на 35 позиций и занял 23-е место, Окленд — на 25 позиций, до 10-го места, Перт — на 21 позицию, до 12-го места, Ханой — на 20 строчек, до 129-й.