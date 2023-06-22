Москва заняла 96-е место из 173 в рейтинге самых удобных городов мира

Британский журнал The Economist выпустил свой ежегодный рейтинг городов мира по качеству жизни. Москва в нем заняла 96-е место из 173, сохранив свою позицию с прошлого года.
Первую строчку оставила за собой Вена. Столица Австрии регулярно оказывалась на первом месте на протяжении последних нескольких лет, опустившись на второе лишь в 2021 году — из‑за последствий пандемии коронавируса. В Вене, по мнению авторов списка, выигрышно сочетаются стабильность, развитая сфера культуры и развлечений, надежная инфраструктура и образцовые образование и здравоохранение.
В первую пятерку также вошли Копенгаген, Мельбурн, Сидней и Ванкувер. В топе городов, сильнее всего улучшивших свои позиции за год, 8 из 10 мест заняли города Азиатско-Тихоокеанского региона. Веллингтон поднялся на 35 позиций и занял 23-е место, Окленд — на 25 позиций, до 10-го места, Перт — на 21 позицию, до 12-го места, Ханой — на 20 строчек, до 129-й.
Города Западной Европы, напротив, просели в рейтинге. Эксперты Economist объяснили это «участившимися забастовками рабочих и гражданскими беспорядками», которые «подорвали стабильность».
Киев, не вошедший в прошлогодний рейтинг, вернулся в него, но занял 165-ю строчку. В исследовании поясняется, что на стабильность и инфраструктуру города повлияли боевые действия в стране.
Рейтинг замыкают Дамаск и Триполи, которым мешают развиваться «социальные волнения, терроризм и конфликты». В пятерку самых неудобных городов списка также вошли Алжир, Лагос и Карачи.