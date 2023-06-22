Археологи обнаружили в джунглях Мексики затерянный город майя

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили в джунглях полуострова Юкатан ранее неизвестный город племени майя. Об этом сообщили на сайте мексиканского правительства.
По словам ученых, найденное поселение было важным региональным центром в период между 250 и 1000 годами. Руины древнего города находятся на территории современного национального природного заповедника Баламку в штате Кампече.
Эту зону ранее практически не изучали из‑за густых зарослей деревьев. Теперь же исследователи просканировали участок с помощью лазерных приборов LiDAR, установленных на самолет.
Таким образом ученые смогли составить карту территории и выявить, где могут находиться археологические памятники. На увиденной специалистами возвышенности и обнаружили город майя. Его назвали Окомтун.
Окомтун в переводе с языка майя означает «каменная колонна». По мнению археологов, в городе располагались 50-метровые пирамиды. Помимо их остатков, в зоне нашли руины каменных колонн, площадей, круговых улиц и построек.
Кроме того, возле реки исследователи обнаружили остатки алтарей, предположительно использовавшихся во время праздников, а в центре города — площадку для тлачтли, типичной для культуры майя игры в мяч.