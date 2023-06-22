Владелец Gloria Jeans выплатил по 1 млн рублей сотрудникам, работающим в компании более 10 лет

«Это дорогой подарок. Вы работаете на производстве, в магазинах, в офисах — везде, где есть „Глория Джинс“. И я хочу сказать искреннее спасибо каждому из вас. В ближайшие дни все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет 10 лет и больше, получат по 1 млн рублей после вычета налогов», — написал он.