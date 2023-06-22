Владелец Gloria Jeans выплатил по 1 млн рублей сотрудникам, работающим в компании более 10 лет

Владелец бренда одежды Gloria Jeans Владимир Мельников выплатил по 1 млн рублей сотрудникам, чей стаж работы в компании составляет 10 лет и более. Об этом сообщил Forbes.
Мельников заявил в письмах к подчиненным, что выплаты получат почти 17% всех работников, или 2527 человек. Бизнесмен поблагодарил тех коллег, которые, «несмотря ни на что, столько лет своей жизни подарили компании».
«Это дорогой подарок. Вы работаете на производстве, в магазинах, в офисах — везде, где есть „Глория Джинс“. И я хочу сказать искреннее спасибо каждому из вас. В ближайшие дни все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет 10 лет и больше, получат по 1 млн рублей после вычета налогов», — написал он.
Владелец бренда отметил, что деньги получат все сотрудники независимо от того, в каких подразделениях, странах и на какие юрлица они работают. Также Мельников заявил, что выплаты «не премия и не подарок», сделанный для «справедливости или мотивации». По его мнению, эти деньги — его долг перед коллегами.
«Я обещал Богу и себе сделать его, но никогда не говорил об этом обещании публично. Те, кто получил деньги, когда‑то сделали „Глории Джинс“ дорогой подарок. Теперь пришла моя очередь вернуть свой долг перед этими людьми», — пояснил предприниматель.
В 2022 году Gloria Jeans получила 6,141 млрд рублей чистой прибыли, что почти на 50% больше, чем годом ранее. Выручка компании выросла на 11,3% — до 57,69 млрд рублей. Сеть работает более чем в 300 городах, в нее на конец 2022 года входили 675 магазинов.